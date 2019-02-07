Президент "Барселоны": "Однажды Месси завершит карьеру, мы должны быть готовы к этому"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что клуб должен быть готов к тому, что Лионель Месси однажды решит завершить карьеру.

- Я знаю, что однажды Месси скажет, что он решил завершить карьеру, - приводит слова Бартомеу ВВС Radio 5. - Мы должны подготовить клуб к будущему. Мы привлекаем выддающихся молодых игроков к выступлениям за команду, потому что хотим продолжить эру успеха. В этом наша ответственность. Мой срок закончится через два года. И тогда, при уходе со своего поста, я должен буду сказать новому президенту: "Это - наша гарантия".

Текущий контракт 31-летнего аргентинца истекает летом 2021 года. В текущем сезоне Месси сыграл 28 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 17 результативных передач.