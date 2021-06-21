Президент «Барселоны» о Суперлиге: «Мы не будем извиняться перед УЕФА за желание быть владельцами нашей судьбы»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением об идеи Суперлиги.

«Мы вели диалог с приглашенными в Суперлигу клубами, нас устраивали предложения руководителей этой лиги, но вступление в нее должно было быть одобрено на соответствующей ассамблее. Было бы логично организовать голосование до 30 июня. Но сейчас, поскольку предложенный формат лиги уже не существует, я не прошу никаких голосований. Но проект жив, я настаиваю на этом. Мы все еще пытаемся войти в диалог с УЕФА. Мы не будем извиняться за попытку создать конкуренцию. Мы не будем извиняться перед УЕФА за желание быть владельцами нашей судьбы. По крайней мере, пока я президент клуба», — приводит слова Лапорты Goal.

26 мая УЕФА возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Причиной санкций в отношении команд может послужить нарушение нормативно-правовой базы ассоциации из-за проекта Суперлиги, так как эти три клуба до сих пор не вышли из турнира.

Проект Суперлиги анонсировали 19 апреля как элитное соревнование топ-клубов Европы, которое планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами. Инициатива встретила негативную реакцию со стороны лиг и УЕФА. Изначально в турнире хотели участвовать 12 команд, но через два дня проект приостановили, а девять клубов вышли из него. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» отказались это делать.