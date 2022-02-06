Президент «Барселоны»: «Надеюсь, Дембеле хватит профессионализма, чтобы достойно отработать контракт»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил надежду, что полузащитник Усман Дембеле честно отработает свой контракт с каталонским клубом до конца.

«Если мы вынуждены платить Дембеле до 30 июня, то решение по игроку принимает тренер. Надеюсь, что Усмана хватит профессионализма, чтобы достойно отработать контракт», — приводит слова Лапорты в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и Хави возникли разногласия по поводу Дембеле. 24-летний француз отказался продлевать контракт с каталонским клубом. Нынешнее соглашение действует до конца сезона-2021/22.