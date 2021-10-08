Президент «Барселоны»: «Надеялся, что в последний момент Месси согласится играть за нас бесплатно»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с уходом нападающего Лионеля Месси из команды.
«Я не злюсь на Месси, понимаю его положение. Знаю, что он очень хотел остаться в «Барселоне», но на него было много давления из-за предложения, которое у него было. Все указывало на то, что у него уже было предложение от «ПСЖ». Все знали, что у него было очень серьезное предложение. В любом случае ничего уже не изменить. Я надеялся, что в последний момент Месси скажет, что согласен играть бесплатно. Я думаю, что мы убедили бы ла лигу согласиться на такие условия, но мы не можем просить об этом футболиста настолько высокого уровня», — приводит Goal со ссылкой на RAC1 слова Лапорты.
Летом 2021 года Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента по истечении срока контракта, после чего перешел в «ПСЖ». 34-летний аргентинец заключил с парижанами соглашение на 2 года с возможностью продления еще на один год.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/barcelona-hoped-messi-would-play-for-free-as-laporta/inc285ai0xr21cwyyb1uwxwzu
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