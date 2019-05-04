Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу считает, что нападающий команды Лионель Месси может продолжать карьеру до 45 лет.

- Мы живем в одно время с гением, будто это в порядке вещей, - цитирует президента Sport.es. - Мы следим за Месси годами. Я считаю его невероятным, но при этом воспринимаю это как нормальное явление. Когда Месси завершит карьеру? Мы готовимся к этому, приобретаем таких игроков, как Усман Дембеле, Клеман Лангле, Артур, чтобы построить великую команду после его ухода. Но я считаю, что до этого еще далеко. Не думаю, что этот день близок. Кто знает, возможно, он будет играть до 45 лет.

31-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 46 матчей за "Барселону", забил 48 мячей и отдал 22 голевые передачи. Его контракт действует до 30 июня 2021 года.

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