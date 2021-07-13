Президент «Барселоны» Лапорта рассказал, как продвигается процесс продления контракта с Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с новым контрактом нападающего Лионеля Месси.

«Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Barcelona president Joan Laporta just confirms Leo Messi's contract is set to be completed soon: «Messi's contract renewal process is progressing well...». ??? #Messi #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2021

Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. 34-летний аргентинец, выступавший за каталонский клуб с 2000 года, в данный момент находится в статусе свободного агента.

10 июля появилась информация, что соглашение, которое будет рассчитано на два года, подпишут через несколько дней после окончания Кубка Америки.