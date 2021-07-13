Президент «Барселоны» Лапорта рассказал, как продвигается процесс продления контракта с Месси
09:09
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с новым контрактом нападающего Лионеля Месси.
«Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. 34-летний аргентинец, выступавший за каталонский клуб с 2000 года, в данный момент находится в статусе свободного агента.
10 июля появилась информация, что соглашение, которое будет рассчитано на два года, подпишут через несколько дней после окончания Кубка Америки.
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