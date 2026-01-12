Президент «Барселоны» Лапорта раскритиковал Мбаппе после финала Суперкубка Испании

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал поступок нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, который помешал партнерам по команде устроить чемпионский коридор сине-гранатовым в финале Суперкубка Испании.

Матч прошел 11 января в Джедде (Саудовская Аравия) и завершился со счетом 3:2 в пользу «Барселоны».

«Меня удивил поступок Мбаппе. И в победе, и в поражении нужно быть великодушным и уважительным. Это спорт, нужно вести себя нормально. Думаю, что когда мы победили, то проявили уважение к сопернику, поэтому я не понимаю, что сделал Мбаппе», — цитирует Лапорту RAC1.

«Барселона» выиграла Суперкубок Испании второй раз подряд и 16-й в своей истории. Каталонская команда является рекордсменом по этому показателю, «Реал» с 13 трофеями располагается на второй строчке.