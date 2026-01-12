12 января, 18:20

Президент «Барселоны» Лапорта раскритиковал Мбаппе после финала Суперкубка Испании

Алина Савинова

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал поступок нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, который помешал партнерам по команде устроить чемпионский коридор сине-гранатовым в финале Суперкубка Испании.

Матч прошел 11 января в Джедде (Саудовская Аравия) и завершился со счетом 3:2 в пользу «Барселоны».

«Меня удивил поступок Мбаппе. И в победе, и в поражении нужно быть великодушным и уважительным. Это спорт, нужно вести себя нормально. Думаю, что когда мы победили, то проявили уважение к сопернику, поэтому я не понимаю, что сделал Мбаппе», — цитирует Лапорту RAC1.

Килиан Мбаппе.Скандал после класико: Мбаппе помешал «Реалу» сделать чемпионский коридор для «Барселоны»

«Барселона» выиграла Суперкубок Испании второй раз подряд и 16-й в своей истории. Каталонская команда является рекордсменом по этому показателю, «Реал» с 13 трофеями располагается на второй строчке.

«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2
 Реал 31 22 4 5 65-29 70
3
 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4
 Атлетико 31 17 6 8 51-32 57
5
 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6
 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7
 Р. Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8
 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9
 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10
 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11
 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12
 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13
 Р. Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
14
 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
15
 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16
 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17
 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18
 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19
 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20
 Овьедо 31 6 9 16 24-48 27
Результаты / календарь
21.04 20:00 Атлетик – Осасуна - : -
21.04 20:00 Мальорка – Валенсия - : -
21.04 22:30 Жирона – Бетис - : -
21.04 22:30 Реал – Алавес - : -
22.04 20:00 Эльче – Атлетико - : -
22.04 21:00 Р. Сосьедад – Хетафе - : -
22.04 22:30 Барселона – Сельта - : -
23.04 20:00 Леванте – Севилья - : -
23.04 21:00 Р. Вальекано – Эспаньол - : -
23.04 22:30 Овьедо – Вильярреал - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 23
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 21
Анте Будимир
Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 9
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 8
И К Ж
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 22 2 5
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 27 2 4
Нобель Менди
Нобель Менди

Райо Вальекано

 19 1 5
