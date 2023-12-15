Президент «Барселоны» Лапорта: «Мы не сдадимся, пока будем гордиться тем, что представляем лучший клуб мира»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с речью перед командой на рождественском ужине.

«Несмотря на спортивные разочарования, которые являются частью спортивного мира, мы не сдадимся, пока день за днем будем чувствовать гордость за то, что представляем лучший клуб мира. Мы будем бороться в каждом из четырех турниров: Суперкубке и Кубке Испании, Лиге чемпионов и чемпионате. Я прошу вас о поддержке — сегодня она важна как никогда. Прошу, чтобы вы были вместе с нашими игроками и нашим тренером на пути к победе. Вместе мы сможем добиться этого», — приводит Mundo Deportivo слова Лапорты.

На данный момент «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги. Команда набрала 34 очка за 16 туров.

«Барселона» с первого места в группе H вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 18 декабря.