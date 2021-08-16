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Президент «Барселоны» Лапорта ответил на открытое письмо Бартомеу

13:54
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил экс-руководителю клуба Хосепу Марии Бартомеу, который написал открытое письмо функционеру.

«Бартомеу говорит, что он не несет ответственности за сезон-2019/20. Однако он несет ответственность за все, что происходило в клубе до 17 марта 2021 года. Это правление ушло в отставку 27 октября 2020 года. Никто не ускользнет от своих обязанностей В сезоне-2020/21 клуб потерял 217 миллионов евро. Бартомеу верит в свою ложь», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

В марте 2021 года Лапорта занял пост президента «Барселоны». Каталонский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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