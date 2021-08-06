Президент «Барселоны» Лапорта объяснил причины ухода Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на пресс-конференции, посвященной уходу Лионеля Месси из клуба, объяснил причины такого решения.

«Я здесь, чтобы объяснить ситуацию по поводу ухода Месси, — приводит слова Лапорты Football Espana. — Для начала хочу сказать, что у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110 процентов нашего дохода. Из-за этого мы не можем проявлять финансовую гибкость. Ситуация еще хуже, чем нам говорили, исходя из расчетов на основании официальных данных. Долг больше, чем ожидалось. Это связано с финансовым фейр-плей. Поэтому новый контракт с Месси просто не мог быть одобрен.

Мы не согласны со сделкой ла лиги, потому что она делает из нас должников на полвека. Однако клуб выше игроков, тренеров и директоров».

«Наследие Месси великолепно. Он сделал историю. Он добился наибольшего успеха в лучшей эре в истории клуба.

Надеюсь, что мы преодолеем эту ситуацию. Сейчас начинается новая эра. Было «до» и будет «после» Лео, как и с другими великими игроками.

Наша история насчитывает 122 года. Мы прошли через все и переживем это тоже. Сейчас мы собраны больше, чем когда-либо», — отметил Лапорта.

«Два месяца мы вели переговоры и прошли через разные стадии, — продолжил президент. — Первый контракт был двухлетним, а деньги за него выплачивались бы в течение пяти лет. Лео согласился на это. Он всегда присутствовал на переговорах. Он все время старался облегчить нам задачу. Когда мы думали, что это будет соответствовать правилам финансового fair play, то в игру вступили критерии наличных денег, что не разрешено здесь, в отличие от других стран.

Тогда мы согласились на пятилетний контракт, который Месси также принял. Мы рассчитывали на два года, а новая эра, которая начинается уже сегодня, должна была наступить через два года. Учитывая обстоятельства, пришлось поступить так. Мы все хотели продолжать наслаждаться магией в «Барселоне», но это невозможно.

Когда мы сделали пятилетний контракт, который, как мы думали, будет разрешен после технического анализа ла лиги, мы выяснили, что и он не будет действителен в рамках правил».

"Два дня назад я принял решение, что хватит и что мы ничего не можем сделать. Вчера был последний разговор с отцом Лео. Переговоры были очень напряженными. Сейчас хочу поздравить всех участников. Не могу сказать, что я не знал о лимите по зарплатам.

Лео хотел остаться. Он не рад этому. Мы все хотели, чтобы он остался. Создалась ситуация, в которой ему придется столкнуться с реальностью. Он знает, что я желаю ему самого лучшего, независимо от его дальнейшего выбора. «Барса» всегда будет его домом», — заключил Лапорта.