Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу: "Отношения Месси с клубом будут длиться вечно"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу планирует сохранить своего капитана и нападающего Лионеля Месси в команде и продлить контракт с аргентинцем, информирует ESPN. Текущее соглашение рассчитано до конца июня 2021 года.

– Месси – человек, преданный одному клубу. Речь идет не только о том, что он делает на поле. Его отношения с "Барселоной" будут длиться вечно. Я могу привести в пример Пеле, который всегда был неразрывно связан с "Сантосом". Мы хотим, чтобы Месси всегда был в "Барсе", и неважно, в качестве игрока или в любой другой роли.

У него впереди еще много лет активных выступлений, в ближайшие месяцы мы сядем за стол переговоров, чтобы он остался в "Барселоне" на долгие годы, – цитирует Бартомеу ESPN.

Месси является игроком системы каталонцев с 2000 года. Девять раз выигрывал золотые медали ла лиги, шесть раз Кубок Испании и четыре раза главный трофей Лиги чемпионов. Аргентинец – пятикратный обладатель "Золотого мяча".

В текущем сезоне 31-летний форвард принял участие в 39 матчах "Барселоны", забил 42 гола и отдал 21 голевую передачу.

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