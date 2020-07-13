Президент «Барселоны» допускает, что Месси будет играть в 2025 году

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил вероятность того, что капитан и форвард сине-гранатовых Лионель Месси завершит карьеру в испанском клубе.

«Мы продолжаем переговоры с Месси. Лионель хочет завершить свою карьеру здесь, и я не сомневаюсь, что он останется в «Барселоне». Каждый год он показывает что-то новое и забивает все больше. Месси адаптируется к тому, как играет команда, и добавляет ей то, что необходимо в матчах. Легко могу себе представить, что он будет играть в 2025 году», — приводит слова Бартомеу Goal.

В сезоне-2019/20 Месси провел 40 матчей за «Барселону», забил 27 голов и сделал 23 результативные передачи. Ранее сообщалось, что нападающий может покинуть команду.