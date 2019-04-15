Президент "Барселоны": "Дембеле намного лучше Неймара как игрок"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что считает форварда сине-гранатовых Усмана Дембеле лучшим игроком по сравнению с нападающим "ПСЖ" Неймаром. Бразилец раньше выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.

- На деньги от продажи Немары мы смогли приобрести Дембеле и Коутинью, - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo. - Уровень Дембеле сейчас выше, чем у Неймара. Он лучше Неймара как игрок. Дембеле уже адаптировался к испанскому футболу.

В текущем сезоне Дембеле провел 36 матчей за "Барселону", забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Неймар принял участие в 23 встречах в составе "ПСЖ", отметившись 20 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

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