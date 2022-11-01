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Сегодня, 19:43

Президент «Атлетико» выразил поддержку главному тренеру Диего Симеоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Атлетико» Энрике Сересо выразил поддержку главному тренеру Диего Симеоне после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Не понимаю критику Симеоне. Мы не очень хорошо начали этот сезон, попали в сложную ситуацию. К сожалению, многое пошло не так, но за последние 12 лет было много хорошего.

Мы хотим перечеркнуть целую страницу в истории клуба? Нужно поступать так, как мы считаем правильным.

Сейчас нужно постараться попасть в Лигу Европы. У нас отличная команда и отличный тренер. Жизнь продолжится, если мы не продолжим играть в еврокубках. У нас будут другие задачи: ла лига, Кубок Испании», — цитирует функционера AS.

Ранее появилась информация, что «Атлетико» намерен продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне. Испанский клуб готов предложить аргентинскому специалисту новый договор до 2026 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Диего Симеоне
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
16
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
17
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
18
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
19
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
20
 Эльче 12 0 4 8 8-27 4
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4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 - : -
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 - : -
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 - : -
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 - : -
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 - : -
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
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