Президент «Атлетико» выразил поддержку главному тренеру Диего Симеоне

Президент «Атлетико» Энрике Сересо выразил поддержку главному тренеру Диего Симеоне после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Не понимаю критику Симеоне. Мы не очень хорошо начали этот сезон, попали в сложную ситуацию. К сожалению, многое пошло не так, но за последние 12 лет было много хорошего.

Мы хотим перечеркнуть целую страницу в истории клуба? Нужно поступать так, как мы считаем правильным.

Сейчас нужно постараться попасть в Лигу Европы. У нас отличная команда и отличный тренер. Жизнь продолжится, если мы не продолжим играть в еврокубках. У нас будут другие задачи: ла лига, Кубок Испании», — цитирует функционера AS.

Ранее появилась информация, что «Атлетико» намерен продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне. Испанский клуб готов предложить аргентинскому специалисту новый договор до 2026 года.