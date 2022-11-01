Президент «Атлетико» выразил поддержку главному тренеру Диего Симеоне
Президент «Атлетико» Энрике Сересо выразил поддержку главному тренеру Диего Симеоне после вылета команды из Лиги чемпионов.
«Не понимаю критику Симеоне. Мы не очень хорошо начали этот сезон, попали в сложную ситуацию. К сожалению, многое пошло не так, но за последние 12 лет было много хорошего.
Мы хотим перечеркнуть целую страницу в истории клуба? Нужно поступать так, как мы считаем правильным.
Сейчас нужно постараться попасть в Лигу Европы. У нас отличная команда и отличный тренер. Жизнь продолжится, если мы не продолжим играть в еврокубках. У нас будут другие задачи: ла лига, Кубок Испании», — цитирует функционера AS.
Ранее появилась информация, что «Атлетико» намерен продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне. Испанский клуб готов предложить аргентинскому специалисту новый договор до 2026 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|2
|0
|29-10
|32
|
2
|Барселона
|12
|10
|1
|1
|29-4
|31
|
3
|Атлетико
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|
4
|Бетис
|12
|7
|2
|3
|16-8
|23
|
5
|Р. Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|16-15
|22
|
6
|Атлетик
|12
|6
|3
|3
|20-12
|21
|
7
|Осасуна
|12
|6
|2
|4
|13-11
|20
|
8
|Вильярреал
|12
|5
|3
|4
|14-8
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|
10
|Валенсия
|12
|4
|3
|5
|18-14
|15
|
11
|Вальядолид
|12
|4
|2
|6
|11-17
|14
|
12
|Мальорка
|12
|3
|4
|5
|10-13
|13
|
13
|Хетафе
|12
|3
|4
|5
|12-19
|13
|
14
|Альмерия
|12
|4
|1
|7
|15-20
|13
|
15
|Эспаньол
|12
|2
|5
|5
|15-20
|11
|
16
|Сельта
|12
|3
|2
|7
|13-24
|11
|
17
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|16-20
|10
|
18
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|8-24
|10
|
19
|Севилья
|12
|2
|4
|6
|11-19
|10
|
20
|Эльче
|12
|0
|4
|8
|8-27
|4
|4.11
|23:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|5.11
|16:00
|
Хетафе – Кадис
|- : -
|5.11
|18:15
|
Вальядолид – Эльче
|- : -
|5.11
|20:30
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|5.11
|23:00
|
Барселона – Альмерия
|- : -
|6.11
|16:00
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|6.11
|18:15
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
|6.11
|20:30
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
|6.11
|23:00
|
Бетис – Севилья
|- : -
|7.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|10
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|5
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|10
|1
|5