Президент «Атлетико» Сересо: «Очевидно, что Жоау Феликс не хочет играть за нашу команду»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о форварде «матрасников» Жоау Феликсе.

«Совершенно очевидно, что Жоау Феликс не хочет играть за «Атлетико». Хотят ли его другие команды, это другой вопрос», — приводит слова Сересо инсайдер Фабрицио Романо.

В июле этого года 23-летний португалец заявил, что мечтает перейти в «Барселону». Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард ни разу не выходил на поле. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.