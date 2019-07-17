Президент "Атлетико" - о возможном переходе Хамеса Родригеса

Президент "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал разговоры о том, что клуб может усилиться полузащитником "Реала" Хамесом Родригесом.

– "Атлетико" всегда заинтересован в топ-футболистах, а Хамес – один из них, – приводит слова Сересо Marca. – Но что касается его перехода, то до таких разговоров еще далеко. Ничего не знаю о переговорах.

Последние два сезона 28-летний Родригес провел в "Баварии", которая приняла решение не выкупать игрока после завершения арендного соглашения. В прошлом сезоне он сыграл за мюнхенский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач.

Контракт полузащитника с "Реалом" будет действовать до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 50 тысяч евро.