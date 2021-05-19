Президент «Атлетико» надеется, что Гризманн вернется в клуб
15:49
Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о возможном возвращении нападающего Антуана Гризманна.
«Гризманн? Он великолепный игрок, и мы надеемся вернуть его. Но не думаю, что «Барселона» захочет от него избавиться. Любая команда была бы рада его видеть», - приводит слова Сересо El Larguero.
Гризманн играл за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В июле 2019 года он перешел в «Барселону». В текущем сезоне 30-летний нападающий провел 35 матчей в чемпионате Испании, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.
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