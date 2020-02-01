Президент «Атлетико»: «Был чистый пенальти»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал решение судей матча 22-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (0:1) не назначать пенальти в ворота «сливочных». В первом тайме полузащитник «Реала» Каземиру в своей штрафной выступил руку в борьбе с Альваро Моратой, в результате чего форвард «Атлетико» упал на газон.

— ВАР как раз нужен для того, чтобы перепроверять некоторые ситуации, — цитирует Сересо Marca. — Считаю, что был чистый пенальти. Однако понимаю, что сложно назначить пенальти, когда играют такие команды, как «Реал» и «Атлетико».