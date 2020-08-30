Президент Аргентины призвал Месси вернуться на родину

Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал капитана «Барселоны» Лионеля Месси перейти в «Ньюэллз Олд Бойз».

— Вы — в сердцах всех нас, но мы рискуем никогда не увидеть, как вы играете на нашей земле, — приводит слова главы страны Marca. — Сделайте нам удовольствие и завершите свою карьеру в «Ньюэллз Олд Бойз». Если Месси не завершит карьеру в «Барселоне», он должен это сделать в «Ньюэллз Олд Бойз».

Информация об уходе Месси из «Барселоны» появилась в начале этой недели. Футболист направил в клуб документ, в котором уведомил о желании уйти, «Барселона» в ответ заявила, что хочет, чтобы Месси остался в клубе и завершил карьеру в его составе.