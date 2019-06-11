Презентация Йовича в "Реале" состоится 12 июня

Стала известна дата презентации новичка "Реала"​ нападающего Луки Йовича.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, мероприятие пройдет завтра, 12 июня, в 13.00 по местному времени в почетной ложе "Сантьяго Бернабеу".

Позже 21-летний серб выйдет на поле стадиона для фотосессии.

Лука Йович стал игроком "Реала" 4 июня. По информации испанских СМИ, мадридский клуб заплатил "Айнтрахту" 60 миллионов евро.