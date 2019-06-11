Презентация Йовича в "Реале" состоится 12 июня

Стала известна дата презентации новичка "Реала" нападающего Луки Йовича.
Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, мероприятие пройдет завтра, 12 июня, в 13.00 по местному времени в почетной ложе "Сантьяго Бернабеу".
Позже 21-летний серб выйдет на поле стадиона для фотосессии.
Лука Йович стал игроком "Реала" 4 июня. По информации испанских СМИ, мадридский клуб заплатил "Айнтрахту" 60 миллионов евро.
Comunicado Oficial: presentación de Jović.#WelcomeJovic | #RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 11 июня 2019 г.
Загрузка...