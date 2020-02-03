Презентация Смолова в качестве новичка «Сельты» пройдет во вторник

Официальная презентация нападающего Федора Смолова в качестве новичка «Сельты» пройдет во вторник, 4 февраля, сообщает Мoiceleste.com. Испанский клуб арендовал 28-летнего россиянина у «Локомотива» до конца нынешнего сезона.

Смолов уже успел дебютировать за «Сельту» в официальном матче. Он вышел на замену в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1) и провел на поле 12 минут.

Смолов начал с поражения, «Реал» установил новый рекорд