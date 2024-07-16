Презентация Мбаппе в «Реале»: время начала и где смотреть прямую трансляцию
Во вторник, 16 июля, состоится презентация 25-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридском «Реале». В королевском клубе форвард будет выступать под 9-м номером.
В прямом эфире трансляцию презентации нового игрока покажут на Real Madrid TV (трансляция будет на испанском языке). Начало — в 13.00 по московскому времени.
В рамках церемонии состоится подписание контракта, в котором примет участие президент «Реала» Флорентино Перес, также запланирована пресс-конференция новичка. Мероприятие пройдет на домашней арене сливочных «Сантьяго Бернабеу». Планируется, что будет присутствовать более 80 тысяч болельщиков клуба.
Напомним, что Мбаппе перешел в мадридский клуб на правах свободного агента. Контракт с французом рассчитан до 2029 года. По информации издания AS, зарплата нападающего составит 15 миллионов евро в год.
Подробности презентации доступны в нашем материале.
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2
|Барселона
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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8
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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11
|Осасуна
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12
|Хетафе
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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20
|Эспаньол
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|15.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
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|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
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|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
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Вильярреал – Атлетико
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