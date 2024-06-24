Пресс-служба «Барселоны» поздравила «Эспаньол» с возвращением в ла лигу
«Барселона» поздравила «Эспаньол» с возвращением в ла лигу, сообщает пресс-служба каталонцев.
Ранее «Эспаньол» дома обыграл «Реал Овьедо» в ответном матче финала стыков за выход в ла лигу — 2:0. Дубль оформил Хави Пуадо.
«Поздравляем «Эспаньол» с выходом в Первый дивизион! Увидимся в следующем сезоне в Ла Лиге!» — говорится в сообщении.
«Эспаньол» вернулся в ла лигу спустя один сезон. Также ранее в высший дивизион чемпионата Испании пробились «Леганес» и «Вальядолид».
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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|0
|0
|0-0
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5
|Атлетик
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|0
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
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7
|Бетис
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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11
|Осасуна
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12
|Хетафе
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13
|Сельта
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
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|0
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19
|Вальядолид
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|18.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
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Бетис – Жирона
|- : -
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Мальорка – Реал
|- : -
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
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Осасуна – Леганес
|- : -
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Вальядолид –
|- : -
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