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Пресс-служба «Барселоны» поздравила «Эспаньол» с возвращением в ла лигу

Виктория Кравченко
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«Барселона» поздравила «Эспаньол» с возвращением в ла лигу, сообщает пресс-служба каталонцев.

Ранее «Эспаньол» дома обыграл «Реал Овьедо» в ответном матче финала стыков за выход в ла лигу — 2:0. Дубль оформил Хави Пуадо.

«Поздравляем «Эспаньол» с выходом в Первый дивизион! Увидимся в следующем сезоне в Ла Лиге!» — говорится в сообщении.

«Эспаньол» вернулся в ла лигу спустя один сезон. Также ранее в высший дивизион чемпионата Испании пробились «Леганес» и «Вальядолид».

ФК Барселона
ФК Эспаньол
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