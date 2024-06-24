Пресс-служба «Барселоны» поздравила «Эспаньол» с возвращением в ла лигу

«Барселона» поздравила «Эспаньол» с возвращением в ла лигу, сообщает пресс-служба каталонцев.

Ранее «Эспаньол» дома обыграл «Реал Овьедо» в ответном матче финала стыков за выход в ла лигу — 2:0. Дубль оформил Хави Пуадо.

«Поздравляем «Эспаньол» с выходом в Первый дивизион! Увидимся в следующем сезоне в Ла Лиге!» — говорится в сообщении.