Пресс-конференция с участием Рамоса отменена

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос не выступит перед представителями СМИ, сообщает Marca.

Ранее планировалось, что в преддверии матча в Лиге наций против сборной Германии 34-летний игрок примет участие в пресс-конференции. Ожидалось, что во время этого общения Рамос сделает заявление о своем контракте с «Реалом». Однако испанцы уже сообщили УЕФА о том, что вместо Рамоса в пресс-конференции примет участие хавбек «Манчестер Сити» Родри.

Испанские СМИ утверждают, что «Реал» предлагает Рамосу новый контракт до 2023 года без повышения зарплаты. В свою очередь, защитника и капитана «галактикос» якобы готов подписать французский «ПСЖ».

Напомним, текущее соглашение Рамоса с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что испанец хотел бы завершить карьеру именно в Мадриде, однако руководство «Реала» еще проводило личной встречи с Рамосом для обсуждения нового контракта.

Отмечается, что изначально «Реал» хотел предложить Рамосу лишь однолетний контракт, что не устраивало защитника. Затем мадридцы согласились на соглашение по схеме «1+1», однако футболист пока не поставил свою подпись под новым контрактом.