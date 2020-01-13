Пресс-конференция «Барселоны» перенесена на вторник
21:27
Пресс-конференция руководства «Барселоны» перенесена на вторник, информирует ESPN. На ней будут присутствовать президент каталонцев Жозеп Бартомеу и футбольный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль.
Ожидается, что сегодня клуб должен сообщить об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде. По информации испанских СМИ, завтра он попрощается с игроками и персоналом.
По данным AS, новым главным тренером «Барсы» станет Кике Сетьен — переговоры с 61-летним специалистом близки к завершению.
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