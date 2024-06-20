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Пресс-атташе «Реал Сосьедад»: «Клуб ожидает от Захаряна в следующем сезоне еще большего»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате отметил, что в клубе довольны выступлением российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Клуб доволен выступлением Захаряна и ожидает от него в следующем сезоне еще большего. У нас нет никаких планов расставаться с Арсеном или отдавать его в аренду», — цитирует Sport24 Мундуате.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» прошлым летом. В сезоне-2023/24 он сыграл 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-657842-v-reale-sosyedad-ne-planiruyut-rasstavatsya-s-zakharyanom-ozhidayem-ot-nego-v-sleduyushchem-sezone-yeshche-bolshego
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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