Пресс-атташе «Реал Сосьедад»: «Клуб ожидает от Захаряна в следующем сезоне еще большего»

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате отметил, что в клубе довольны выступлением российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Клуб доволен выступлением Захаряна и ожидает от него в следующем сезоне еще большего. У нас нет никаких планов расставаться с Арсеном или отдавать его в аренду», — цитирует Sport24 Мундуате.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» прошлым летом. В сезоне-2023/24 он сыграл 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.