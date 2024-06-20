Пресс-атташе «Реал Сосьедад»: «Клуб ожидает от Захаряна в следующем сезоне еще большего»
Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате отметил, что в клубе довольны выступлением российского полузащитника Арсена Захаряна.
«Клуб доволен выступлением Захаряна и ожидает от него в следующем сезоне еще большего. У нас нет никаких планов расставаться с Арсеном или отдавать его в аренду», — цитирует Sport24 Мундуате.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» прошлым летом. В сезоне-2023/24 он сыграл 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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14
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
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Вильярреал – Атлетико
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
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Сельта – Алавес
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Осасуна – Леганес
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