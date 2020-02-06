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Прервалась беспроигрышная серия «Реала». Мадридский клуб не проигрывал 21 матч

6 февраля 2020, 23:52
«Реал» — «Реал Сосьедад». Кубок Испании. 6 февраля. Фото Reuters
«Реал» — «Реал Сосьедад». Кубок Испании. 6 февраля. Фото Reuters
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«Реал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне. Подопечные Зинедина Зидана впервые в этом сезоне проиграли на «Сантьяго Бернабеу», уступив «Реалу Сосьедад» в четвертьфинальном матче Кубка Испании (3:4). До этой встречи «Реал» ни разу не уступил на домашней арене в чемпионате Испании, Кубке страны и Лиге чемпионов.

Потерпев поражение от «Реала Сосьедад», «Реал» также прервал свою 21-матчевую беспроигрышную серию.

Команда Зинедина Зидана уступила впервые за последние 22 матча. До этого мадридцы в 21 игре одержали 15 побед и 6 раз сыграли вничью.

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