Прервалась беспроигрышная серия «Реала». Мадридский клуб не проигрывал 21 матч

«Реал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне. Подопечные Зинедина Зидана впервые в этом сезоне проиграли на «Сантьяго Бернабеу», уступив «Реалу Сосьедад» в четвертьфинальном матче Кубка Испании (3:4). До этой встречи «Реал» ни разу не уступил на домашней арене в чемпионате Испании, Кубке страны и Лиге чемпионов.

Потерпев поражение от «Реала Сосьедад», «Реал» также прервал свою 21-матчевую беспроигрышную серию.

Команда Зинедина Зидана уступила впервые за последние 22 матча. До этого мадридцы в 21 игре одержали 15 побед и 6 раз сыграли вничью.