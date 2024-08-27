Представители Неймара опровергли слухи о возвращении игрока в «Барселону»
Представители нападающего «Аль-Хиляля» Неймара прокомментировали слухи о возвращении бразильца в «Барселону».
«Публикации о возвращении Неймара в «Барсу» — это ложь и огромное неуважение к «Аль-Хилялю» и спортсмену. У Неймара контракт с «Аль-Хиляль», и он счастлив в Эр-Рияде. Скоро он вернется на поле, чтобы порадовать болельщиков», — приводит слова представителей Неймара журналист Фабрицио Романо.
Неймар играл за «Барселону» с 2013-го по 2017 год. Летом 2023-го бразильский футболист перешел в «Аль-Хиляль». Он сыграл за саудовский клуб 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Неймар с октября не выходил на поле из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|
2
|Сельта
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
3
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
4
|Леганес
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
7
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Вальядолид
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
17
|Алавес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|26.08
|22:30
|
Вильярреал – Сельта
|4 : 3
|27.08
|20:00
|
Мальорка – Севилья
|- : -
|27.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Барселона
|- : -
|28.08
|00:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|28.08
|20:00
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|28.08
|20:00
|
Вальядолид – Леганес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Сосьедад – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|29.08
|20:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|29.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Маркос Льоренте
Атлетико
|2
|
|
Сандро Рамирес
Лас-Пальмас
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|2
|
|
Оскар Родригес
Леганес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Пау Кубарси
Барселона
|2
|0
|2