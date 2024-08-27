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Сегодня, 07:35

Представители Неймара опровергли слухи о возвращении игрока в «Барселону»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представители нападающего «Аль-Хиляля» Неймара прокомментировали слухи о возвращении бразильца в «Барселону».

«Публикации о возвращении Неймара в «Барсу» — это ложь и огромное неуважение к «Аль-Хилялю» и спортсмену. У Неймара контракт с «Аль-Хиляль», и он счастлив в Эр-Рияде. Скоро он вернется на поле, чтобы порадовать болельщиков», — приводит слова представителей Неймара журналист Фабрицио Романо.

Неймар играл за «Барселону» с 2013-го по 2017 год. Летом 2023-го бразильский футболист перешел в «Аль-Хиляль». Он сыграл за саудовский клуб 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Неймар с октября не выходил на поле из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена.

Источник: Фабрицио Романо
Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
ФК Барселона
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«Вильярреал» обыграл «Сельту» благодаря голу на 90+10-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
2
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
3
 Барселона 2 2 0 0 4-2 6
4
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
5
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
6
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-1 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
12
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
14
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
15
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
16
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
18
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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26.08 22:30
Вильярреал – Сельта
 4 : 3
27.08 20:00
Мальорка – Севилья
 - : -
27.08 22:30
Р. Вальекано – Барселона
 - : -
28.08 00:00
Бетис – Хетафе
 - : -
28.08 20:00
Атлетик – Валенсия
 - : -
28.08 20:00
Вальядолид – Леганес
 - : -
28.08 22:30
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28.08 22:30
Атлетико – Эспаньол
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Сандро Рамирес

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П
Антуан Гризманн

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Оскар Родригес

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И К Ж
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Алавес

 1 1 1
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Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Пау Кубарси

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Барселона

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