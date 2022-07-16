Представители де Йонга контактируют с «Челси» и «ПСЖ»

Представители полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга предлагают «Челси» и «ПСЖ» вступить в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за их клиента, утверждает ESPN.

Несмотря на то, что «Юнайтед» уже договорился с «Барселоной» насчет компенсации за де Йонга, сам Френки не спешит давать согласие на этот переход.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер полузащитника за 85 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.