Представители де Йонга контактируют с «Челси» и «ПСЖ»
Представители полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга предлагают «Челси» и «ПСЖ» вступить в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за их клиента, утверждает ESPN.
Несмотря на то, что «Юнайтед» уже договорился с «Барселоной» насчет компенсации за де Йонга, сам Френки не спешит давать согласие на этот переход.
Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер полузащитника за 85 миллионов евро.
В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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17
|Кадис
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Барселона – Р. Вальекано
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