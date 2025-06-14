Представители «Атлетика» выразили удивление по поводу переговоров между агентом Уильямса и «Барселоной»
В клубе «Атлетик» из Бильбао были удивлены информацией о переговорах между агентом нападающего Нико Уильямса и «Барселоной», сообщает Sport.es.
По данным источника, агент футболиста сборной Испании хотел сохранить встречу с Деку, спортивным директором «Барселоны», в тайне. По его словам, визит в Барселону был связан с желанием навестить друзей.
Тем не менее в «Атлетике» уверены, что Уильямс останется в клубе, так как у него действующий контракт до лета 2027 года с суммой отступных в размере 62 миллиона евро.
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14
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|0-0
|0
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15
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|0
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|0-0
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|Леванте
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|0
|0
|0
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|0
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17
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
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|0
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19
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|16.08
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|Алавес – Хетафе
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|16.08
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|Барселона – Атлетик
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|Сельта – Осасуна
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|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
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|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
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