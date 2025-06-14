Представители «Атлетика» выразили удивление по поводу переговоров между агентом Уильямса и «Барселоной»

В клубе «Атлетик» из Бильбао были удивлены информацией о переговорах между агентом нападающего Нико Уильямса и «Барселоной», сообщает Sport.es.

По данным источника, агент футболиста сборной Испании хотел сохранить встречу с Деку, спортивным директором «Барселоны», в тайне. По его словам, визит в Барселону был связан с желанием навестить друзей.

Тем не менее в «Атлетике» уверены, что Уильямс останется в клубе, так как у него действующий контракт до лета 2027 года с суммой отступных в размере 62 миллиона евро.