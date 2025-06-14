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14 июня 2025, 12:22

Представители «Атлетика» выразили удивление по поводу переговоров между агентом Уильямса и «Барселоной»

Камила Абдурахманова
корреспондент

В клубе «Атлетик» из Бильбао были удивлены информацией о переговорах между агентом нападающего Нико Уильямса и «Барселоной», сообщает Sport.es.

По данным источника, агент футболиста сборной Испании хотел сохранить встречу с Деку, спортивным директором «Барселоны», в тайне. По его словам, визит в Барселону был связан с желанием навестить друзей.

Тем не менее в «Атлетике» уверены, что Уильямс останется в клубе, так как у него действующий контракт до лета 2027 года с суммой отступных в размере 62 миллиона евро.

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Нико Уильямс
ФК Атлетико
ФК Барселона
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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
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 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
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