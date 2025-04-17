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Сегодня, 13:55

Представитель Захаряна рассказал о состоянии здоровья футболиста

Микеле Антонов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Арсен восстанавливается, готовится. Когда восстановится, не знаю. У меня нет ответа. Тренируется. Что говорить об одном и том же. Лечится. Надо хорошо восстановиться, чтобы не было никаких проблем. Был рецидив травмы, его нужно долечить, чтобы не стало хуже», — сказал Голубин «СЭ».

В нынешнем сезоне 21-летний Захарян провел всего 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Мбаппе дисквалифицирован на один матч после удаления в игре с «Алавесом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 31 22 4 5 84-29 70
2
 Реал 31 20 6 5 64-31 66
3
 Атлетико 31 18 9 4 53-26 63
4
 Атлетик 31 15 12 4 49-25 57
5
 Вильярреал 30 14 9 7 53-40 51
6
 Бетис 31 13 9 9 42-39 48
7
 Сельта 31 12 7 12 44-45 43
8
 Мальорка 31 12 7 12 31-37 43
9
 Р. Сосьедад 31 12 5 14 30-34 41
10
 Р. Вальекано 31 10 10 11 34-38 40
11
 Хетафе 31 10 9 12 31-28 39
12
 Осасуна 31 8 14 9 36-44 38
13
 Валенсия 31 9 10 12 35-47 37
14
 Севилья 31 9 9 13 34-42 36
15
 Эспаньол 30 9 8 13 33-40 35
16
 Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17
 Алавес 31 7 9 15 33-45 30
18
 Лас-Пальмас 31 7 8 16 37-52 29
19
 Леганес 31 6 10 15 29-48 28
20
 Вальядолид 31 4 4 23 21-73 16
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18.04 22:00
Эспаньол – Хетафе
 - : -
19.04 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
19.04 17:15
Барселона – Сельта
 - : -
19.04 19:30
Мальорка – Леганес
 - : -
19.04 22:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 - : -
20.04 15:00
Вальядолид – Осасуна
 - : -
20.04 17:15
Вильярреал – Р. Сосьедад
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20.04 19:30
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Реал – Атлетик
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Роберт Левандовски

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Килиан Мбаппе

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П
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Ламин Ямаль

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 11
Рафинья

Рафинья

Барселона

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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 25 2 5
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