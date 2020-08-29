Представитель «Барселоны» рассказал о ключевом пункте в контракте Месси

Представитель «Барселоны» Хосеп Мария Мингелла полагает, что адвокаты нападающего Лионеля Месси больше не уверены в том, что смогут добиться досрочного прекращения контракта футболиста с клубом. В тексте договора есть пункт, который обозначает 10 июня в качестве ключевой даты для футболиста, чтобы сообщить, что он хочет досрочно уйти из клуба.

— Кто-то предположил, что с задержкой чемпионата даты изменились, — цитирует Мингеллу Marca. — Я понимаю, что контракт все еще в силе, даты не менялись. Интерпретация пункта досрочного прекращения контракта ограничивает то, что ни один клуб не сделает шаг вперед, чтобы подписать игрока, заявив, что он свободен, так как однажды столкнется с юридической угрозой, что ему придется заплатить от одного евро до 700 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей. «Горожане» собираются предложить за аргентинца 100 миллионов евро. В сделку могут включить также троих футболистов «Сити» Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.