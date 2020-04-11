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Представитель «Барселоны»: «Обвинений нашего клуба в коррупции не может быть, руководство работает чисто»

14:47
«Камп Ноу». Фото AFP
«Камп Ноу». Фото AFP
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Официальный представитель «Барселоны» Жозеп Вивес прокомментировал обвинения в финансовых махинациях в клубе, прозвучавшие от бывшего вице-президента каталонского клуба Эмили Русо.

Ранее Русо заявил, что кто-то из руководства клуба воровал деньги из клубной кассы.

— Слова Русо — абсолютная ложь, — приводит AS слова Вивеса. — Чтобы предъявлять такие обвинения, нужны доказательства, но их не будет, потому что наш клуб работает чисто. Ошибки возможны, но уголовное преступление — совсем другое дело. Никто ничего не забирает из клубной казны. Есть ошибки, но у нас нет никаких умышленных правонарушений. Никаких доказательств коррупции нет и быть не может.

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