Представитель Захаряна о травмах игрока: «Никакого напряжение у руководства клуба не было, такое случается»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал «СЭ» о реакции руководителей клуба на повреждения игрока.

«Никакого напряжения у руководства не было. Пресса любит додумывать за клуб. Никакого напряжения не было! Такое [травмы] случается, это нормально явление. Это же происходит не только с Арсеном. Тем более в спорте высоких достижений», — сказал Голубин «СЭ».

23 февраля 21-летний хавбек получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в матче 25-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:0). Российский полузащитник попал в заявку команды на матч 37-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (18 мая).

В этом сезоне Захарян провел 4 игры во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.