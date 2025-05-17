Представитель Захаряна о включении игрока в заявку: «Функционально готов, восстановился»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

«Функционально готов, нормально. Не знаю, дадут ли ему сыграть — но он включен в заявку. Восстановился, все хорошо», — сказал Голубин «СЭ».

23 февраля 21-летний хавбек получил рецидив травмы четырехглавой мышцы в матче 25-го тура ла лиги с «Леганесом» (3:0). Российский полузащитник попал в заявку команды на матч 37-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (18 мая).

В этом сезоне Захарян провел 4 игры во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.