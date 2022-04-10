Представитель Абрамовича опроверг информацию о покупке «Валенсии»

Представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича опроверг информацию о том, что российский бизнесмен намерен приобрести испанскую «Валенсию».

«Информация не соответствует действительности», — приводит РБК слова представителя Абрамовича.

Сегодня, 10 апреля, появилась информация, что Абрамович является одним из претендентов на покупку «Валенсии». Сообщалось, что нынешний владелец клуба, сингапурский бизнес-магнат Питер Лим якобы приехал в Лондон с предложением о продаже клуба за 250 миллионов евро.

Другим претендентом является местный бизнес-магнат и бывший вице-президент Валенсии Мигель Зорио, который готов готов приобрести контрольный пакет акций в конце апреля.

Он и сообщил о том, что Абрамович является одним из претендентов на покупку, сказав следующее: «Питер Лим пытался провести сделку по продаже клуба в Лондоне за € 250 млн, но безуспешно. Теперь он запустил в прессу информацию, что у него два предложения о покупке — мое и российского бизнесмена из «Челси». Поэтому я заявляю Лиму, либо он вкладывает по € 50 млн каждый год, чтобы компенсировать убытки, которые он генерирует, либо продает клуб нашей структуре».

Напомним, что 10 марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича. АПЛ отстранила россиянина от управления «Челси». Бизнесмен решил продать клуб за 4 миллиарда фунтов и передал управление попечителям благотворительного фонда.

«Валенсия» занимает девятое место в таблице чемпионата Испании.