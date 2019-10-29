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Предраг Миятович: «Бэйл сначала думает о Уэльсе, затем о гольфе и только потом о «Реале»

08:49
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Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович считает, что мадридцам лучше расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом. По его словам, валлиец не всегда достаточно мотивирован в игре.

— Бэйл очень скрытый парень, — цитирует A Bola Миятовича. — Я не знаком с ним лично, но из того, что слышу, складывается ощущение, что он сначала думает о Уэльсе, затем о гольфе и только потом о «Реале». Никогда не знаешь, можно ли на него рассчитывать, мотивирован ли он, получил ли он травму. Но в сборной он всегда в отличной форме. Нужно делать выводы.

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