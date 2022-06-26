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Сегодня, 07:56

Пойет считает Модрича лучшим игроком, с которым он выступал

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Тоттенхэма» Густаво Пойет рассказал, что думает о работе с хорватским полузащитником Лукой Модричем.

«Я работал с разными игроками, очень хорошими, но, когда я был ассистентом в «Тоттенхэме», там играл Модрич — и он лучший, кого я видел. Он невероятен, все делает легко. Все — ускоряется, останавливается, бьет. У него особый дар», — цитирует Пойета Diario AS.

В этом году хавбек в составе мадридского клуба стал чемпионом Испании, обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка страны.

Модрич провел в прошедшем сезоне 45 матчей за «Реал», забил 3 гола и отдал 12 результативных передач.

Лука Модрич
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
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