Бывший главный тренер «Бетиса» Густаво Пойет может возглавить «Леганес». Руководство клуба ищет сменщика Маурисио Пеллегрино, который подал прошение об отставке, сообщае Cadena Cope.

После 9 туров «Леганес» занимает в чемпионате Испании последнее место с 2 очками.

В качестве тренера Пойет работал с «Брайтоном», «Сандерлендом», АЕКом и «Бордо».

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