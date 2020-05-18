Появилось видео с тренировки «Сельты»

«Сельта» продолжает тренировки перед возобновлением чемпионата Испании.

Grada de Rio в Twitter опубликовала видео с занятий, которые прошли в небольших группах. С 18 мая им позволено заниматься в группах из 10 человек.

Ранее стало известно, что нападающий «Сельты» Федор Смолов не будет оштрафован. В апреле он нарушил режим самоизоляции и покинул расположение команды, вернувшись в Россию.