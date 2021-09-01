Появились детали сделки между «Барселоной» и «Атлетико» по поводу аренды Гризманна
На сайте Reuters появились детали сделки между «Барселоной» и «Атлетико» по поводу аренды французского форварда Антуана Гризманна. О переходе было объявлено за минуту до закрытия трансферного окна.
По информации издания, мадридцы могут в любой момент продлить арендное соглашение игрока еще на один год. При этом «Атлетико» в любом случае должен будет выкупить футболиста за 40 миллионов евро.
Напомним, летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро. С тех пор он сыграл 102 матча за каталонцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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