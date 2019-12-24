Посол Украины в Испании: «Ла лига накажет «Райо Вальекано» за инцидент с Зозулей»

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба заявил, что «Райо Вальекано» будет наказан за то, что болельщики команды оскорбляли форварда «Альбасете» Романа Зозулю в матче 20-го тура сегунды, что привело к остановке игры.

— Наказание будет. Прежде всего для клуба, — цитирует посла «Укринформ». — И оно, в принципе, уже есть: дисциплинарная комиссия, которая состоит из представителей как национальной федерации футбола, так и ла лига, применит санкции к клубу. Скажем, если будут доигрывать второй тайм этого матча, то это произойдет при пустых трибунах. Также могут быть применены соответствующие финансовые санкции для того, чтобы наказать за то, что такая провокация случилась. Хотел бы сказать, что и президент клуба «Альбасете», где играет Роман Зозуля, и президент «Райо Вальекано» — однозначно осудили то, что произошло на стадионе. На прошлой неделе состоялась моя встреча в штаб-квартире Футбольной лиги в Мадриде, в ходе которой испанская сторона подтвердила полную поддержку Романа Зозули и заверила, что к клубу «Райо Вальекано» могут быть применены финансовые санкции. Ожидаем также ответы государственного секретариата Испании по делам спорта и Королевской футбольной федерации Испании относительно дат моих встреч с их руководителями для обсуждения этой ситуации.

Матч был прерван после первого тайма и в итоге не был доигран. Фанаты мадридского клуба скандировали нецензурные лозунги в адрес Зозули, обвиняя его в нацизме. Ла лига пока не вынесла вердикт по этому делу. Во время следующего матча с «Эльче» (0:1) болельщики «Альбасете» продемонстрировал баннер в поддержку украинского нападающего.