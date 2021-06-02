Последние тесты опровергли информацию, что Агуэро заразился коронавирусом

Появилась информация, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро заболел коронавирусом. Якобы игрок сдал положительный тест на COVID через несколько дней после подписания контракта с каталонским клубом.

По информации журналиста Веороники Брунати, Агуэро прошел повторные углубленные исследования, которые показали, что первые тесты были ложноположительными.

#Ag?ero took 5 tests last week and yesterday's AFA test result was positive, but they already did a more reliable test and the result was negative. In other words, yesterday's test was a false positive. Ag?ero does not have COVID-19. The negative test ? pic.twitter.com/c1xxnEeesJ — Veronica Brunati ? (@verobrunati) June 2, 2021

Однако сборная Аргентины все равно столкнулась с проблемами из-за вируса. Положительные тесты сдали голкипер Франко Армани и защитник Гонсало Монтиэль. Они оба пропустят два матча сборной Аргентины в отборе к чемпионату мира-2022 и не сыграют со сборными Чили и Колумбии.