Последние тесты опровергли информацию, что Агуэро заразился коронавирусом
21:47
Появилась информация, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро заболел коронавирусом. Якобы игрок сдал положительный тест на COVID через несколько дней после подписания контракта с каталонским клубом.
По информации журналиста Веороники Брунати, Агуэро прошел повторные углубленные исследования, которые показали, что первые тесты были ложноположительными.
Однако сборная Аргентины все равно столкнулась с проблемами из-за вируса. Положительные тесты сдали голкипер Франко Армани и защитник Гонсало Монтиэль. Они оба пропустят два матча сборной Аргентины в отборе к чемпионату мира-2022 и не сыграют со сборными Чили и Колумбии.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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