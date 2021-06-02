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Последние тесты опровергли информацию, что Агуэро заразился коронавирусом

21:47
Серхио Агуэро. Фото AFP
Серхио Агуэро. Фото AFP
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Появилась информация, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро заболел коронавирусом. Якобы игрок сдал положительный тест на COVID через несколько дней после подписания контракта с каталонским клубом.

По информации журналиста Веороники Брунати, Агуэро прошел повторные углубленные исследования, которые показали, что первые тесты были ложноположительными.

Однако сборная Аргентины все равно столкнулась с проблемами из-за вируса. Положительные тесты сдали голкипер Франко Армани и защитник Гонсало Монтиэль. Они оба пропустят два матча сборной Аргентины в отборе к чемпионату мира-2022 и не сыграют со сборными Чили и Колумбии.

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