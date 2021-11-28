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После матча «Вильярреал» — «Барселона» произошла стычка, Эмери грубо высказался в адрес скамейки каталонцев

11:34
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После матча 15-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона» (1:3) в подтрибунном помещении произошла стычка, сообщает Marca.

По информации источника, после финального свистка главный тренер хозяев Унаи Эмери был недоволен судейством и обратился к скамейке каталонцев, заявив: «Как обычно, вам все дарят». При этом, наставник «Барселоны» Хави направился к скамейке «Вильярреала», отрицательно качая головой и, показывая указательным пальцем вверх, обращался ко второму тренеру «Вильярреала» Иманому Идиакезу.

Позднее в подтрибунном помещении произошла стычка между тренером вратарей «Барселоны» и аналитиком «Вильярреала». Сообщается, что причиной инцидента стало то, что футболисты, шедшие рядом, спорили из-за неназначенного в ворота «сине-гранатовых» пенальти за игру рукой со стороны Жерара Пике. Для того, чтобы прервать потасовку, потребовалось вмешательство полиции.

После матча Унаи Эмери раскритиковал работу судей в матче с «Барселоной».

Испания. Лига 1. 15-й тур
27 нояб, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:3
Барселона
Голы
де Йонг, 48 (0:1), Чиквуэзе, 76 (1:1), Депай, 88 (1:2), Коутинью, 90+4 (1:3)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Педраса (Эступиньян, 65 ) Парехо Капуэ Тригерос (Раба, 84 ) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 65 ) Мойсес Гомес
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Жорди Альба (Мингеса, 71) Гарсия Бускетс де Йонг Гонсалес (Коутинью, 81) Гави Депай Эззалзули (Дембеле, 66)
Предупреждения
Пино 26, Раба 90  -  Жорди Альба 26, Пике 44
Судьи
Градо

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1.78

Обе забьют - да

21%

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Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/villarreal/2021/11/27/61a2abfa268e3e381f8b4587.html

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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