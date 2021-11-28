После матча «Вильярреал» — «Барселона» произошла стычка, Эмери грубо высказался в адрес скамейки каталонцев
После матча 15-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона» (1:3) в подтрибунном помещении произошла стычка, сообщает Marca.
По информации источника, после финального свистка главный тренер хозяев Унаи Эмери был недоволен судейством и обратился к скамейке каталонцев, заявив: «Как обычно, вам все дарят». При этом, наставник «Барселоны» Хави направился к скамейке «Вильярреала», отрицательно качая головой и, показывая указательным пальцем вверх, обращался ко второму тренеру «Вильярреала» Иманому Идиакезу.
Позднее в подтрибунном помещении произошла стычка между тренером вратарей «Барселоны» и аналитиком «Вильярреала». Сообщается, что причиной инцидента стало то, что футболисты, шедшие рядом, спорили из-за неназначенного в ворота «сине-гранатовых» пенальти за игру рукой со стороны Жерара Пике. Для того, чтобы прервать потасовку, потребовалось вмешательство полиции.
После матча Унаи Эмери раскритиковал работу судей в матче с «Барселоной».
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/villarreal/2021/11/27/61a2abfa268e3e381f8b4587.html
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