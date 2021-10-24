Посещаемость «Камп Ноу» во время эль-класико составила 86 422 зрителя
«Барселона» назвала количество зрителей, пришедших на матч 10-го тура чемпионата Испании против «Реала».
Согласно публикации в официальном Twitter «сине-гранатовых», посещаемость «Камп Ноу» составила 86 422 зрителя.
? Today's attendance at Camp Nou: 8??6??,4??2??2??!— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2021
??? Thanks to everyone who came out to support the team! #ElCl?sico pic.twitter.com/TjSQtzoLlK
На момент публикации в матче «Барселона» — «Реал» перерыв, мадридцы ведут в счете — 1:0. Единственный гол забил защитник «сливочных» Давид Алаба.
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