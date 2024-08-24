«Порту» подписал Омородиона из «Атлетико». На форварда претендовал «Челси»
Форвард «Атлетико» Саму Омородион подписал контракт с «Порту», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 20-летним испанцем рассчитано до лета 2029 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Челси», однако переход сорвался, так как стороны не смогли согласовать условия контракта.
Омородион перешел в «Атлетико» в августе 2023 года. В сезоне-2023/24 нападающий выступал на правах аренды за «Алавес», в составе которого забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах.
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|
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|2
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|0
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|6
|
2
|Вильярреал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
3
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Вальядолид
|1
|1
|0
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|1-0
|3
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
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|0
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|
8
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|1
|0
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|0
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|1
|
9
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|1
|0
|1
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|1
|
10
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|1
|
11
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Атлетико
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
17
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|3 : 1
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 2
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|- : -
|25.08
|20:15
|
Алавес – Бетис
|- : -
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Вильярреал
|2
|П
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Пабло Барриос
Атлетико
|1
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Дамьян Родригес
Сельта
|2
|0
|2
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
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