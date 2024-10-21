Попугай экс-арбитра ла лиги начать петь гимн «Реала» в прямом эфире телепрограммы

Попугай бывшего судьи чемпионата Испании Пахареса Паза начал петь гимн «Реала» во время прямого эфира футбольной программы El Chiringuito.

Паз общался с ведущими по видеосвязи, в то время как попугай экс-арбитра начал насвистывать гимн «сливочных». Журналисты и гости студии едва сдержали смех. Паз в это время безуспешно пытался усмирить птицу.

75-летний Паз работал на матчах чемпионата Испании с 1986 по 1995 год.