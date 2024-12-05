«Вильярреал» проиграл в Кубке Испании клубу 4-го дивизиона

«Вильярреал» в матче 2-го раунда Кубка Испании потерпел поражение от «Понтеведры», выступающей в четвертом дивизионе страны. Единственный гол забил нападающий Далиссон де Алмейда на 87-й минуте.

«Валенсия» на выезде обыграла команду «Эхеа» — 3:1. У клуба ла лиги забитыми мячами отметились Икер Кордоба, Дани Гомес и Рафаэль Мир.

В других матчах «Леганес» в серии пенальти обыграл «Эстепону» (2:2, пен. — 5:4), «Депортиво» потерпел поражение от «Оренсе» (0:1), «Расинг» выиграл у хихонского «Спортинга» (1:0), «Альмерия» переиграла «Культураль Леонеса» (2:1), а «Тенерифе» оказался сильнее «Саморы» (0:0, пен. — 3:1).