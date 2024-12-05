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Сегодня, 02:31

«Вильярреал» проиграл в Кубке Испании клубу 4-го дивизиона

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вильярреал» в матче 2-го раунда Кубка Испании потерпел поражение от «Понтеведры», выступающей в четвертом дивизионе страны. Единственный гол забил нападающий Далиссон де Алмейда на 87-й минуте.

Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 23:00. Estadio Municipal de Pasaron (Понтеведра)
Понтеведра
1:0
Вильярреал

«Валенсия» на выезде обыграла команду «Эхеа» — 3:1. У клуба ла лиги забитыми мячами отметились Икер Кордоба, Дани Гомес и Рафаэль Мир.

Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 23:00. ()
Эхеа
1:3
Валенсия

В других матчах «Леганес» в серии пенальти обыграл «Эстепону» (2:2, пен. — 5:4), «Депортиво» потерпел поражение от «Оренсе» (0:1), «Расинг» выиграл у хихонского «Спортинга» (1:0), «Альмерия» переиграла «Культураль Леонеса» (2:1), а «Тенерифе» оказался сильнее «Саморы» (0:0, пен. — 3:1).

Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 23:00. Estepona (Малага)
Эстепона
2:2
Леганес
Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 22:00. O Couto (Оренсе)
Оренсе СФ
1:0
Депортиво
Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 22:30. El Sardinero (Сантандер)
Расинг
1:0
Спортинг Х
Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 22:00. Reino de Leon (Леон)
Культураль Леонеса
1:2
Альмерия
Испания. Кубок. 2-й раунд
04 дек, 23:00. Rafael Agustin Tovar (Баринас)
Самора
0:0
Тенерифе

Футбол
ФК Альмерия
ФК Валенсия
ФК Вильярреал
ФК Депортиво (Ла-Корунья)
ФК Расинг
ФК Спортинг (Хихон)
ФК Тенерифе
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Мбаппе взял на себя ответственность за поражение от «Атлетика»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 12 1 3 48-17 37
2
 Реал 15 10 3 2 31-13 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 16 8 5 3 24-15 29
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 16 7 3 6 16-18 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
11
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
12
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
 Вальядолид 15 2 3 10 10-32 9
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
12.01 00:00
Алавес – Жирона
 - : -
12.01 00:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
12.01 00:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 00:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
12.01 00:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
12.01 00:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 00:00
Вальядолид – Бетис
 - : -
12.01 00:00
Эспаньол – Леганес
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 9
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 8
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 11 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 13 1 4
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