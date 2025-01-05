«Реал Сосьедад» победил «Понферрадину» в Кубке Испании, Захарян остался в запасе

«Реал Сосьедад» всухую обыграл «Понферрадину» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 2:0.

Счет на 55-й минуте встречи открыл Микель Оярсабаль. На 69-й минуте Браис Мендес увеличил преимущество бело-голубых.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян впервые в сезоне попал в заявку на игру, но провел весь матч на скамейке запасных. 21-летний футболист пропустил первую часть сезона из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.

Соперник «Реал Сосьедад» по 1/8 финала Кубка Испании станет известен позднее после проведения жеребьевки.