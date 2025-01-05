«Понферрадина» и «Реал Сосьедад» сыграют в 1/16 финала Кубка Испании в воскресенье, 5 января. Начало игры на стадионе «Эль Торалин» в Понферраде (Испания) — в 17.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру Кубка Испании покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Федеральный канал начнется трансляцию в 17.25 мск, за 5 минут до стартового свистка. Также эфир «Матч ТВ» ретранслируют платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (при условии подписки).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Понферрадина» — «Реал Сосьедад» можно в нашем матч-центре.

«Понферрадина» на предыдущих стадиях обыграла «Эскобедо» (0:0, пенальти — 5:4) и Кастельон (1:1, пенальти — 4:3). «Реал Сосьедад» на пути к 1/16 финала прошел «Хове Эспаньол (5:0) и «Конкенсе» (1:0 д.в.).

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Футболист пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки. По информации пресс-службы клуба из Сан-Себастьяна, Захарян был включен в заявку и готовы провести первый матч в этом году.